FOTO: G. Bosch | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses

La EMT de Palma ha iniciado las pruebas del nuevo sistema de pago con tarjeta bancaria en sus autobuses, en el marco del proceso de integración tarifaria y tecnológica con el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), previsto en el convenio firmado en noviembre de 2024. Como resultado de esta integración, la empresa pública ha comenzado a instalar el nuevo software de validación en sus vehículos, lo que permite el pago con tarjeta bancaria, tal como ya ocurre en el resto de servicios del sistema TIB (tren, metro y bus interurbano). Más información