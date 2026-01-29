Guillem Bosch

VÍDEO | Cacerolada frente a Cort para exigir la paralización de los trabajos de replantación en la plaza donde se talaron los 17 bellasombras

Continúan las protestas por la tala de los 17 bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga. Esta mañana, una treintena de vecinos y miembros de la Plataforma por la defensa de estos ejemplares han organizado una cacerolada frente a Cort para exigir la paralización de los trabajos de replantación que el Ayuntamiento de Palma está llevando a cabo en el desnudo enclave del barrio de sa Calatrava. Más información