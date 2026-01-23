FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Jaime Martínez afronta un inicio de año caliente en Palma marcado por protestas vecinales y conflictos no resueltos

Jaime Martínez afronta un arranque de 2026 caliente marcado por diversas movilizaciones vecinales y sindicales. Hay cuatro focos de conflicto que germinaron en 2025 y que persiguen al alcalde también este año porque permanecen irresueltos: el Plan de Ordenación de la Policía Local, la alarma vecinal por la inseguridad en la antigua cárcel, los residentes de las infraviviendas de Son Bordoy y el pulso que vecinos y ecologistas siguen manteniendo por la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga. Más información