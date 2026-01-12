VÍDEO | Podemos Palma presenta el cartel del Sant Sebastià Queer
Podemos Palma celebrará la Revetla con un nuevo Sant Sebastià Q+. Por segundo año consecutivo, el partido 'morado' ha organizado la noche del 19 de enero una Santa Punxada en la plaza Santa Eulàlia, una fiesta alternativa que ha anunciado con un provocador cartel que incluye un guiño a Gaza. Hay que recordar que la ilustración de hace un año, en la que se mostraba a un Sant Sebastià desnudo y en actidud erótica, derivó en una denuncia de Abogados Cristianos. Más información