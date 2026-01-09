FOTO: Ana B. Muñoz | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado

La antigua tienda Recambios Martínez de la calle Metge Josep Darder de Palma se transforma en una de las primeras promociones de pisos a precio limitado por reconversión de locales de la ciudad. El antiguo local, con planta baja y dos pisos superiores, está siendo reformado para albergar un total de diez viviendas. Una actuación que se enmarca dentro de las medidas aprobadas por el Govern para hacer frente a la emergencia habitacional que viven las islas. Más información