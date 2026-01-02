Cort

Crystal Fighters abrirá las fiestas de Sant Sebastià 2026 de Palma con un concierto gratuito

Palma dará el pistoletazo de salida a las fiestas de Sant Sebastià 2026 con un concierto de altura. El grupo Crystal Fighters será uno de los artistas internacionales del programa musical y encabezará uno de los conciertos principales de las celebraciones en honor al patrón de la ciudad. La banda ofrecerá un concierto gratuito el próximo viernes 16 de enero en la plaza de España, una cita que marcará el inicio oficial del calendario festivo. Más información