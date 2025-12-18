FOTO: DM | VÍDEO: Ajuntament de Palma

VÍDEO | Vecinos y ecologistas acuden al pleno con ramas de los bellasombras talados esta mañana

Una docena de vecinos y ecologistas han asistido al pleno de Palma con ramas de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga cuya tala ha empezado a primera hora de esta mañana. Cort justifica esta intervención por "el riesgo de caída" que representaban los árboles. "¡Habéis cortado todos los árboles!", "¡Habéis acabado con centenares de años de vida!", han gritado los asistentes interrumpiendo varias veces la sesión mientras se debatía la absorción del Patronat de l'Habitatge en el Ayuntamiento de Palma. Más información