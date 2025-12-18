B. Ramon

VÍDEO | Los taxistas de Palma pasean a los mayores para ver las luces de Navidad

La emoción, las sonrisas y el espíritu navideño han llenado esta tarde las calles del centro de Palma durante el tradicional paseo solidario en taxi organizado para los mayores de la residencia Borenco. Más de catorce taxis de Palma decorados con luces navideñas han participado en esta iniciativa, que se celebra por quinto año consecutivo, para que 28 personas mayores, acompañadas por familiares y trabajadores del centro, puedan disfrutar del alumbrado navideño. Más información