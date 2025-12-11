B. Ramon

VÍDEO | Las hermanas Aguiló visten de Navidad el escaparate de la juguetería La Industrial

Cada año, el escaparate navideño de la tienda de juguetes más antigua de Palma se convierte en un espectáculo esperado por todos. Este 8 de diciembre la vitrina cobró vida con una escena de peluquería retro, donde predominan unas muñecas tan realistas que parecen cobrar vida propia. La escena está perfectamente recreada, con sillas recicladas, mobiliario artesanal y un toque navideño que pone la guinda al conjunto. Las muñecas, con sus gestos y posturas que imitan a la perfección a personas reales, son el centro de atención, mostrando el amor y la dedicación que se pone en cada elemento del escaparate. "En la tienda, la magia está en los detalles", aseguran desde el establecimiento, un lugar que no solo vende juguetes, sino que es todo un símbolo de la tradición y el cariño familiar. Más información