FOTO: Pere Morell | VÍDEO: Guillem Bosch

VÍDEO | Más de 80 vecinos de la plaza Llorenç Villalonga se encadenan para impedir la tala de los bellasombra

A las siete de la mañana, más de medio centenar de personas de todas las edades ya aguardaban en la plaza con un objetivo claro: frenar el derribo de los árboles. "Estos árboles mejoran la calidad de vida: aportan belleza, sombra y reducen la contaminación", ha señalado Caterina Albertí, una de las vecinas movilizadas. Los residentes denuncian que el Consistorio justifica la eliminación del arbolado alegando problemas de salud de los ejemplares y riesgos para los paseantes. Más información