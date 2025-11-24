B. Ramon

VÍDEO | Así ha sido la huelga en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Palma

Los trabajadores de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de Palma y del Servicio de Atención Telefónica (SAT) 010 han protagonizado este lunes una sonora protesta frente al Ayuntamiento para reclamar una mejora de sus condiciones laborales. La huelga que mantienen hoy estos profesionales ha obligado a cerrar las oficinas de la ciudad a excepción de la de la plaza Santa Eulàlia. Más información