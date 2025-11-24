VÍDEO | Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Palma

La masificación volvió a repetirse un año más, y unas 15.000 personas desbordaron la Plaza de España durante el encendido del alumbrado navideño, a las que se sumaron otras 10.000 que lo presenciaron desde distintos puntos del centro de la ciudad. La afluencia obligó a cerrar todos los accesos a la Plaza, salvo el de Avenidas, por donde un flujo incesante de público llegaba con la ilusión de presenciar el inicio oficial de la Navidad. Más información

