VÍDEO | Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Palma
La masificación volvió a repetirse un año más, y unas 15.000 personas desbordaron la Plaza de España durante el encendido del alumbrado navideño, a las que se sumaron otras 10.000 que lo presenciaron desde distintos puntos del centro de la ciudad. La afluencia obligó a cerrar todos los accesos a la Plaza, salvo el de Avenidas, por donde un flujo incesante de público llegaba con la ilusión de presenciar el inicio oficial de la Navidad. Más información
Últimos vídeos
CUIDAMOS TU SALUD
¿Cómo afecta el cambio climático a las enfermedades oculares?
CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO