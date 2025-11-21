Guillem Bosch

VÍDEO | Así ha sido la inauguración del Belén de Cort

La maqueta representa el Nacimiento de Jesús y diversas escenas de la vida cotidiana tanto en las calles de Palma como en el campo mallorquín. En la parte posterior se han reproducido edificios emblemáticos de la Plaça de Cort, incluyendo la fachada de Cort, el Consell de Mallorca y otros inmuebles destacados como el Castell de Bellver. Más información