VÍDEO | Jaime Martínez: "Estamos preparados por si hay que cerrar las Avenidas para el encendido de luces de Navidad"
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha afirmado este miércoles que el Ayuntamiento está "preparado" para cerrar al tráfico las Avenidas "en caso de ser necesario" este sábado con motivo del encendido de luces de Navidad que por primera vez se celebrará en la plaza España. En todo caso, ha señalado que esa decisión se tomaría el mismo día de un evento que arrancará a las 19:00 horas y se prevé multitudinario.