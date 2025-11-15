Manu Mielniezuk

Así será el mercado navideño austriaco de sa Feixina: sobrasada, ensaimada, Bretzel y vino caliente

Palma se prepara para celebrar la Navidad con una variada oferta de mercados y atracciones que se repartirán por toda la ciudad en el marco de la campaña 'Palma, tot un centre de diversió', organizada por las patronales del comercio Afedeco y Pimeco. Una iniciativa que en años anteriores se saldó con éxito de público y que se prolongará entre el 21 de noviembre y el 7 de enero. La principal novedad estas fiestas es el mercado navideño que ya ha empezado a instalarse en sa Feixina. Tras las protestas de la asociación de vecinos de Barri Cívic el Ayuntamiento de Palma ha aceptado que se celebre sin música ambiental y con un horario más reducido que el inicialmente previsto. Contará con casi 60 casetas y una pista de hielo. Más información