VÍDEO | El recinto ferial de Palma abrirá sus puertas en 2029 con un aforo para ocho mil personas y diez mil metros cuadrados de exposiciones

El recinto ferial de Palma abrirá sus puertas en 2029 con un aforo para ocho mil personas y diez mil metros cuadrados de exposiciones

Las obras para la construcción del recinto ferial de Palma arrancarán en 2027 y abrirá sus puertas en 2029. La propuesta ganadora en el concurso de ideas convocado para dar forma a este espacio ha sido la de Vivas Arquitectos, un estudio de Barcelona que ha sido el favorito de un jurado compuesto por arquitectos, ingenieros y técnicos municipales en una fase final en la que se valoraron 23 propuestas. Más información