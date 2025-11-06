DM

VÍDEO | Vuelos de cazas de combate sobre Mallorca causan retrasos en el aeropuerto de Palma y quejas vecinales por ruido

Vuelos de cazas de combate sobre Mallorca, que habían despegado previamente de la base aérea de Son Sant Joan, han provocado esta tarde retrasos en el aeropuerto de Palma y quejas vecinales por ruidos, ha podido saber este diario. Pasajeros que se encontraban en la terminal del aeropuerto de Palma esperando un vuelo a primera hora de la tarde han podido contemplar desde los módulos de embarque cómo varios aviones militares sobrevolaban el edificio civil causando un gran estruendo. Más información