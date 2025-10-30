VÍDEO | Jaime Martínez afea a Lucía Muñoz su viaje a Gaza: "Es usted una vividora que vive del cuento"
Gaza continúa en la agenda del Ayuntamiento de Palma y eleva la temperatura del debate. "Usted es una vividora que vive del cuento", ha espetado el alcalde Jaime Martínez a la portavoz de Podemos, Lucía Muñoz. La regidora defendía una moción de apoyo al pueblo palestino y durante su intervención ha vuelto a afear al primer edil su silencio cuando se embarcó en la flotilla humanitaria a Gaza con otras dos palmesanas, un viaje que terminó en una cárcel israelí. Más información
