VÍDEO | Ciera la mercería Ca Donya Àngela, la tienda más antigua de Palma
El final de un negocio emblemático siempre puede ser el inicio de otro. Pero en la Palma de las franquicias y los souvenirs, el cierre de la mercería Ca Donya Àngela, ubicada en la calle Jaume II y la tienda más antigua de la ciudad, supone despedirse de otro local familiar, de otro comercio donde el propietario te saluda por tu nombre y te aconseja. Es una herida abierta que nunca sana, y que cada día que pasa se infecta sin remedio y duele un poco más. Más información