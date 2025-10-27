Manu Mielniezuk

Así es el buque oceanográfico “Duque de Ahumada” de la Guardia Civil, amarrado en la base Naval de Porto Pi

El Duque de Ahumada está dotado con equipos de navegacion y comunicaciones de última generación. Tiene una autonomía de más de 11.000 millas, que le permite navegar un mes sin tocar puerto. Dispone de helipuerto y dos embarcaciones rápidas y un rov, un vehículo submarino operado por control remoto que puede alcanzar los 1.000 metros de profundidad. El buque oceánico que se ha incorporado al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en Cádiz, trabajará en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y la lucha contra la migración irregular y la trata de seres humanos, entre otras misiones. Más información