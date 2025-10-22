Jaime Reina

VÍDEO | Gran éxito en el reparto gratuito de buñuelos en la calle dels Oms de Palma

La iniciativa de Pascale Debetaz de cocinar buñuelos y repartirlos de manera gratuita, no ha podido tener más éxito. En la calle dels Oms, en Palma, el lugar donde se ha situado el puesto callejero, se ha formado una larga cola de gente dispuesta a esperar el tiempo que fuera necesario para degustar uno de los buñuelos, que es una manjar típico de Mallorca que se degusta cada año en estos días del mes de octubre.