Manu Mielniezuk

VÍDEO | Pascale Debetaz repartirá buñuelos gratis este martes en la calle dels Oms: "Echaba de menos el olor de buñuelos en el centro de Palma"

Los puestos callejeros cocinando buñuelos eran, hasta no hace muchos años, una de las estampas más típicas del otoño en Palma. Hoy, si uno se aleja hacia el extrarradio, todavía puede encontrar zonas desde donde se escapa el inconfundible olor a fritura dulce. Pero hace tiempo que el centro de la ciudad vive ajeno a una de las tradiciones más bonitas del calendario mallorquín.