B. Ramon

VÍDEO | Arranca la reforma del edificio histórico de Cecili Metel en el centro de Palma después de 15 años cerrado

La rehabilitación integral del edificio de Cecili Metel, 18, en el centro de Palma, arrancará entre finales de octubre y principios de noviembre. El inmueble lo cerró el Govern de Francesc Antich en el año 2010 por problemas estructurales, y desde entonces está abandonado. El Ejecutivo balear ha presentado esta mañana una intervención presupuestada en 12,5 millones de euros y con un plazo de ejecución de 24 meses, con la intención de devolver al edificio su uso sanitario como sede de varios departamentos de la conselleria de Salud. De momento, están previstos servicios como un punto de vacunación y un registro de voluntades anticipadas, pero desde el Govern todavía no saben qué otras áreas o departamentos se ubicarán en el edificio.