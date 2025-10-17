Guillem Bosch

VÍDEO | Desahucian a una mujer y sus tres hijos en Son Gotleu

Suma y sigue en la crisis habitacional de Palma. Una mujer y sus tres hijos menores, de uno, cuatro y cinco años, han sido desahuciados este viernes, 17 de octubre, a primera hora de la mañana, en el número 76 de la calle Tomás Rullán, en Palma. El Sindicat del Habitatge de Palma (SHP), que en otras ocasiones ya había logrado paralizar el lanzamiento, no ha podido evitar el desalojo esta vez. La propiedad solicitó la presencia de la Policía Nacional, petición que fue aceptada por el juzgado competente.