Pere Morell

VÍDEO | Desahucio en Son Malferit: "No me voy por 8.000 euros, no me alcanza ni para un año de alquiler"

“Nos echan y luego nos toca buscarnos la vida como podamos”. Continúa la oleada de desahucios en Palma. Tras la entrega de órdenes judiciales a varias parcelas de la zona de Son Bordoy, donde residen medio centenar de familias, algunas desde hace casi tres decádas, se suma ahora el desalojo de un bloque de viviendas cercano a Son Malferit. Más de una decena de personas del nuevo bloque afectado han recibido el aviso: tienen hasta diciembre para abandonar sus casas.