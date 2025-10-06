B. Ramon

VÍDEO | Protesta en Cort por el atasco con el Plan de Ordenación: "¡Alcalde, escucha, la Policía Local está en lucha!"

"¡Plan chapucero, basta de embusteros!"o "¡Alcalde, escucha, la Policía Local está en lucha!" son algunas de las proclamas que casi un centenar de agentes han coreado este lunes frente al Ayuntamiento de Palma en una protesta convocada por el sindicato ATAP. Reivindican un Plan de Ordenación de la plantilla que equipare turnos, retribuciones económicas y que mantenga la unidad nocturna, metas que parecen lejanas después de casi dos años de negociaciones.