Guillem Bosch

VÍDEO | La floristería del Vivero que ha encontrado la solución al problema generacional del comercio de Palma

Hace 40 años que Catalina Isern, una apasionada de las flores, decidió abrir una floristería. Disponía de un local en la barriada del Vivero y allí abrió su negocio. Lo llamó “Flors i Verdesca!. Un pequeño negocio que le ha permitido ganarse la vida. Sin embargo, han pasado los años y Catalina quería jubilarse. Pero se encontró con un gran problema: no encontraba a nadie que quisiera sustituirle al frente del negocio. “Yo no tengo hijos y mis sobrinos tienen otras profesiones, y no encontraba a nadie a hacerse cargo del negocio”. Sin embargo, Catalina ha encontrado una solución y ello gracias a un programa que desarrolla la conselleria de Industria, denominado “Ibrelleu”. Es un programa que tiene como objetivo buscar personas jóvenes que estén dispuestos a hacerse cargo de negocios que ya estén en funcionamiento. Con ello el beneficio es doble, ya que por una parte se mantiene abierto al público un negocio tradicional y, por otra, permite que una persona joven pueda desarrollar una actividad profesional.