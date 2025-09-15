El PSIB del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma han unido fuerzas para reclamar a las administraciones implicadas que actúen de forma “inmediata” para detener la demolición del edificio de la calle 31 de Desembre de Palma, cuya fachada fue diseñada por el arquitecto Gaspar Bennazar en 1926. El inmueble que hace esquina con la calle Antoni Marquès ya ha sido vallado para que arranquen los trabajos de demolición y la construcción de viviendas de lujo.

Los socialistas denuncian que la destrucción de este edificio modernista —representativo de la expansión urbana de principios del siglo XX en Palma— supone un nuevo golpe al patrimonio local. “Con esta demolición, el Eixample pierde un edificio que le da identidad. Y cuando un barrio pierde su identidad, también pierde su valor. Ese valor, una vez perdido, es irrecuperable”, ha expresado Pepe Martínez, regidor del PSIB en el Ayuntamiento de Palma.