Palma amanece con una nueva línea de bus. Desde hoy, los ciudadanos podrán viajar en la línea 30 de la EMT que conecta Marivent con el Palau de Congressos y que nace tras las peticiones de asociaciones vecinales y empresariales del Paseo Marítimo, que venían solicitando mejoras en la movilidad de la zona. El primer servicio de la línea comienza a las 7:22 en Marivent y a las 7:26 al Palau de Congressos, con la última salida a las 21:00 en ambas paradas.

Coincidiendo con el inicio del curso escolar ha empezado a operar la línea, reforzando el servicio con un intervalo de paso de 20 minutos. "La línea 1 también opera por el Paseo Marítimo, de modo que todas las paradas del Paseo tendrán un bus cada diez minutos", ha asegurado el regidor de Movilidad de Palma, Toni Deudero.