El derribo del edificio de la calle 31 de Desembre de Palma, cuya fachada fue diseñada por Gaspar Bennazar está a punto de comenzar. El inmueble que hace esquina con la calle Antoni Marquès ya ha sido vallado para que arranquen los trabajos de demolición y la construcción de viviendas de lujo. La Comisión de Centro Histórico de Palma dio el visto bueno en junio a la propuesta de la propiedad para derribarlo íntegramente, a pesar de la oposición de ARCA, con el compromiso de replicar la fachada que proyectó en su día el célebre arquitecto en 1926.

