El derribo del edificio de la calle 31 de Desembre de Palma, cuya fachada fue diseñada por Gaspar Bennazar está a punto de comenzar. El inmueble que hace esquina con la calle Antoni Marquès ya ha sido vallado para que arranquen los trabajos de demolición y la construcción de viviendas de lujo. La Comisión de Centro Histórico de Palma dio el visto bueno en junio a la propuesta de la propiedad para derribarlo íntegramente, a pesar de la oposición de ARCA, con el compromiso de replicar la fachada que proyectó en su día el célebre arquitecto en 1926.
La constructora a cargo del derribo de este emblemático edificio que la Asociación para la Revitalización de los Centros Históricos (ARCA) ha intentado proteger es Excavaciones Guillem Colometa, empresa con razón social en Porreres, tal y como se muestra en el cartel que se exhibe en el vallado de la propiedad.