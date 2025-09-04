La presión policial y judicial ha vuelto este jueves a las infraviviendas de la calle Joan Miró en Palma. Esta vez, el desahucio ha recaído sobre Mari, hija de Reina -una de las inquilinas históricas del lugar-, y sobre su hijo de ocho años, que hasta ahora vivían en uno de los trasteros convertidos en vivienda.

Reina, la veterana de estas infraviviendas, no estaba ya en el edificio: reside en un centro de acogida en Inca tras haber abandonado el inmueble meses atrás por motivos de salud. Su hija, en cambio, permanecía allí desde entonces con el menor, después de haber perdido también la habitación que alquilaban en otro piso.

El lanzamiento se ha producido tras una denuncia por impago del propietario -un agente de la Policía Local multado en repetidas ocasiones por explotar ilegalmente estos habitáculos- y ha culminado con el tapiado del trastero, dejando a madre e hijo sin techo.