El transporte público en Palma ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años. La Empresa Municipal de Transports (EMT) ha pasado en dos años de registrar unos 40 millones de pasajeros a alcanzar los 60 millones. Veinte millones de viajes adicionales que, sin embargo, no se han traducido en una reducción del tráfico en Ciutat.

Los datos de afluencia de vehículos muestran una realidad llamativa: entre 2019 y el presente 2025, el volumen de coches que circula por las principales arterias de Palma se mantiene prácticamente inalterable. En vías como Avenidas, Aragó, Joan Miró, Jesús o Arxiduc, el promedio diario oscila entre los 14.000 y los 15.000 vehículos. Estas cifras reflejan que el incremento de usuarios de la EMT no ha tenido un impacto directo en la reducción del uso del automóvil.