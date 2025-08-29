El Portitxol, una de las zonas más concurridas y apreciadas del litoral palmesano, afrontará una transformación de calado que cambiará por completo su fisonomía. La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y el Ajuntament de Palma presentaron ayer un proyecto que busca derribar la “frontera” que separa el barrio del mar y convertir el puerto en un espacio abierto, verde y accesible.

La actuación liberará más de 4.000 metros cuadrados de superficie para uso ciudadano, añadirá 5.500 metros cuadrados de zonas verdes y eliminará las barreras arquitectónicas que hoy dificultan tanto la movilidad como la vista al mar. “Pasaremos de un enclave cerrado y tensionado a un ámbito abierto, ordenado y sostenible, que aportará más calidad de vida, más ciudad y más mar para todos”, subrayó el presidente de la APB, Javier Sanz, durante la presentación a vecinos celebrada en el edificio de sa Petrolera.