Palma se prepara para acoger la primera Fira del Variat Mallorquí, que tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre en la plaça de Pere Garau. La iniciativa reivindica uno de los platos más populares de la isla, hoy consolidado como emblema de la cocina tradicional mallorquina.

El escenario elegido, la plaça de Pere Garau, es uno de los enclaves más dinámicos de la ciudad: un mercado municipal con fuerte presencia de producto fresco de proximidad y un entorno multicultural donde conviven comercios y restaurantes de diversas procedencias. La fira quiere aprovechar esta vitalidad para convertirse en un espacio de encuentro en el que la gastronomía actúe como nexo cultural y social.