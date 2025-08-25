Posiblemente, si caminas por los barrios de Palma, podrás encontrar un gimnasio en cada esquina. Lejos de parecerse a los megacentros ‘low cost’, abarrotados de gente en los que, como advierten los profesionales, “ningún entrenador te avisa si estás haciendo mal un ejercicio”, los gimnasios de proximidad de la ciudad se caracterizan por un trato cercano y personal en los que jóvenes, adultos y mayores comparten el calor fraternal de un refugio donde el esfuerzo individual se convierte en fuerza compartida.

Para muchos, el momento de lanzarse al gimnasio puede ser una decisión cargada de dudas, más aún cuando se trata de las primeras veces. Según explica Santi Peris, propietario de Workout Center Mallorca, ubicado en la calle Arxiduc Lluís Salvador, “el miedo a sentirse juzgado, intimidado o la vergüenza” mueven a los clientes a apuntarse a centros más pequeños y próximos a sus domicilios en los que los entrenadores ofrecen apoyo constante y mirada atenta: “Los vecinos de la zona vienen buscando que les escuchemos y les ayudemos, y eso nos diferencia de los grandes gimnasios”, ha explicado el dueño en una entrevista para este diario.