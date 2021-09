Josep Lluís Bauzá: "Hoy en día Ciudadanos no es el proyecto político que se presentó en su momento"

Josep Lluis Bauzá ha presentado su dimisión como concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palma, una formación política de la que fue su primer coordinador general en Balears. Se va del partido que contribuyó a fundar en la Comunitat Autònoma desencantado y desilusionado,aunque mantiene su acta de concejal no adscrito. No se considera tránsfuga puesto que afirma que no se ha ido ninguna otra formación política ni su voto va a cambiar la actual correlación de fuerzas en Cort.