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VÍDEO | Miquel Alzamora, mentor de Enric Mas en el ciclismo: "Ha ganado la Vuelta a España porque se ha quitado la presión de ser el líder del equipo"
El impulsor del corredor mallorquín reivindica a su pupilo después de coronarse en la gran ronda española: “No se le ha tratado bien, la prensa y la gente le ha hecho mucho daño”. “Cuando empezó no me imaginaba verle ganar una Vuelta a España”, declara el exciclista profesional, quien indica que desde sus inicios el artanenc ya era “pillo” y “ganador”. Más información