Jaime Reina

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VÍDEO | Tristeza en la 'fan zone' de Argentina en Son Moix

La tristeza y las lágrimas han invadido la fan zone de Argentina en Son Moix. Los cerca de dos mil aficionados de la albiceleste que se han dado cita en el parking del polideportivo han visto como los de Lionel Scaloni no han sido capaces de contrarrestar a España y lograr su segundo Mundial consecutivo. El gol de Ferran, que ha hecho justicia para la selección española, ha terminaod por hundir los ánimos de los seguidores albicelestes, que áun así han ovacionado a los suyos por el esfuerzo realizado.