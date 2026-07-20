FOTO: Jaume Vallès/César Mateu | VÍDEO: Ana B. Muñoz

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Palma celebra a lo grande el segundo Mundial de España

Miles de personas se han congregado esta madrugada en la plaça del Rei Joan Carles I para celebrar la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial. El gol de Ferran Torres en el minuto 106 ya forma parte de la historia del fútbol español y quedará grabado en la memoria de los miles de mallorquines que vivieron una noche inolvidable apoyando a la selección. Más información