Redacción Digital

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Incidente con fuego en el seguimiento del Francia-España en Son Fusteret

Los vigilantes de seguridad tuvieron que intervenir en un leve incidente por fuego en el recinto de Son Fusteret durante el seguimiento del partido clasificatorio para la final del Mundial entre España y Francia. Un grupo de jóvenes encendió elementos de pirotecnia y se generó un pequeño fuego. Las llamas provocaron que se abriera un hueco entre la multitud que seguía la retransmisión deportiva. De inmediato, intervinieron los vigilantes de seguridad del complejo, apagaron el fuego y controlaron la situación, sin que se registrara ningún incidente.