FOTO: Bahía San Agustín | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | De jugar con niños mayores en Palma a ser elegido por los Clippers de la NBA: la historia de superación de Baba Miller

Hace años que dejó su Mallorca natal para cumplir su sueño, pero muchas personas se alegraron en la isla este jueves al conocer que Baba Miller jugará en la NBA. El número 36 de la segunda ronda del Draft, elegido por los Clippers de Los Ángeles, dio sus primeros botes con el balón en el Germans Escalas de Palma y en el Toni Servera de s'Arenal.