EFE

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VÍDEO | España inicia frente a Cabo Verde el camino hacia su segundo Mundial

Cabo Verde, así a priori, en frío, no asusta demasiado, la verdad. Hasta pone un poco cuesta arriba sumergirse emocionalmente en todo lo que implica un Mundial de fútbol que el debut sea frente una selección casi clandestina, una de las que más entre el manojo de combinados exóticos que ofrece este desmesurado torneo de 48 naciones que solo dejará en el camino a 16 de ellas en esta fase de grupos.