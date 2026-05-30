Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: XAVIER AMADO

Sorato Anraku se corona en Alcobendas como el rey absoluto de la escalada

Lucha de gigantes en la final masculina de búlder de la IFSC World Cup Comunidad de Madrid 2026. La Champions de la escalada coronó una vez más a Sorato Anraku, el gran dominador del circuito internacional, que volvió a demostrar por qué ocupa el número uno mundial. Las fuerzas terminaron por fallarle al estadounidense Colin Duffy en el último bloque y tuvo que conformarse con la plata. El francés Samuel Richard completó el podio, mientras que el español Guillermo Peinado firmó una meritoria sexta posición. Más información