Redacción Digital

VÍDEO | Rafa Nadal: "Aunque tengo buena relación con Enrique Riquelme, tengo un grandísimo respeto para Florentino"

Orgulloso, cercano y contundente. Así comparecía Rafa Nadal ante los medios de comunicación tras presentar la gran renovación de su museo en Manacor e inmerso en el debate que le vinculaba a una candidatura para la presidencia del Real Madrid. De hecho, el extenista mallorquín ha vuelto a desmarcarse de las informaciones que le relacionaban con Enrique Riquelme.