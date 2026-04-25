Mallorca 312 OK Mobility

Mallorca 312 OK Mobility: buen tiempo, emoción y récord femenino

La Mallorca 312 OK Mobility ha vuelto a convertir la isla en el gran escenario del ciclismo internacional. La prueba, que ha reunido a 8.500 ciclistas desde primera hora de la mañana en Playa de Muro, ha firmado una jornada de gran ambiente, emoción en carrera y momentos destacados en cada una de sus tres distancias: 312, 226 y 167 kilómetros. La llegada del último corredor está prevista para las 20:40 horas de este sábado.