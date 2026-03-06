El torneo 'Queens of the Ring Baleares' se estrena en el Germans Escalas
El boxeo se adueñará este sábado del polideportivo Germans Escalas, que acogerá la primera edición del torneo ‘Queens of the Ring Baleares’, una velada íntegramente femenina que reunirá cerca de una veintena de combates. El evento, que arrancará a partir de las 17:00 horas y está organizado por la Federación Balear de boxeo, servirá también para reivindicar el 8M y visibilizar el crecimiento de esta disciplina deportiva en categoría femenina en las islas. Más información