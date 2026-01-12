Atlas News

Raphinha: “Flick fue la persona que me cambió todo”

Raphinha fue uno de los grandes protagonistas de la final de la Supercopa de España, en la que el FC Barcelona se impuso por 3-2 al Real Madrid. Tras el encuentro, el extremo brasileño no ocultó la influencia que Hansi Flick ha tenido en su resurgir. “Yo siempre digo que fue la persona que me cambió todo. Al final, yo me iba del club, tenía un pie fuera, y la importancia de él fue enorme: llegó, habló conmigo y me dijo que quería contar conmigo, que sería un jugador importante”, confesó el futbolista en la zona mixta.