R.D.

Así está el pabellón Costa i Llobera de Pòrtol

Las familias de los jugadores del Club de Bàsquet Sa Cabaneta han dicho basta ante el estado crítico del pabellón de Pòrtol, una instalación que, lejos de ofrecer unas condiciones mínimas de seguridad, presenta goteras, pistas hinchadas por la humedad, escombros y obras inacabadas desde hace años. Una situación que, según denuncian a través de un comunicado, “pone en riesgo la integridad física de los menores” y lastra el crecimiento del club. Más información