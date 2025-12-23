Rafa Nadal Academy

Rafa Nadal felicita la Navidad y el año 2026 desde Manacor

Rafa Nadal ha felicitado la Navidad y el año 2026 desde la Academia en Manacor, en un vídeo al que se han sumado el resto de los centros internacionales que forman la Rafa Nadal Academy. En la actualidad, la Rafa Nadal Academy cuenta con dos academias, en Manacor y Kuwait, donde destaca la implementación de programas deportivos y académicos basados en la excelencia docente, así como seis Rafa Nadal Tennis Centers en Costa Mujeres (México), Sani (Grecia), Hong Kong, Marbella (España) y Punta Cana (República Dominicana), además de un Tennis Program en Egipto.