Sergi Fullana

Así ha vivido el Atlético Baleares el sorteo de la Copa del Rey

La sala de prensa del Estadio Balear este mediodía se ha llenado de jugadores y también aficionados del Atlético Baleares para el sorteo de dieciseisavos de Copa del Rey. El rival de los blanquiazules será el Atlético de Madrid y la reacción cuando ha salido la bola de los colchoneros ha sido algo tímida, con poco más que aplausos. De hecho, cuando ha salido la bola del Athletic Club para el Ourense, lo que eliminaba toda opción de que los bilbaínos fueran el contrincante de los de Luis Blanco, ha habido mucha más euforia. Podían tocar Barcelona, Real Madrid o Atlético, pero al salir el nombre de los rojiblancos se ha podido ver incluso algo de decepción en algunos socios del club.